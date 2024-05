maestra-aggredita-a-ostia,-salvini:-“contro-i-clan-ho-usato-la-ruspa,-schlein-preferisce-il-silenzio?”

ROMA – L’aggressione alla maestra a Ostia infiamma il dibattito politico. Ad accendere la miccia, dopo le polemiche in consiglio municipale, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Toni durissimi, affidati a una nota: “Ho messo la faccia contro la criminalità organizzata e i clan, anche abbattendo delle loro proprietà utilizzando una ruspa davanti ai media. L’illegalità si combatte anche così, alla luce del sole, e le istituzioni hanno il dovere di dare l’esempio con coraggio e senza ambiguità. Per questo sono gravissime e indegne le parole di chi, dal Pd, suggerisce di minimizzare l’aggressione subita da una maestra.

Chi vuole i toni bassi, come il Presidente dem del Municipio X della Capitale, teorizza un vero e proprio bavaglio per i cittadini perbene: mi aspetto dimissioni immediate e parole inequivocabili da parte di Elly Schlein. Il Pd pensa che i clan si combattano con il silenzio?”.

D’ELIA (PD): “EPISODIO GRAVISSIMO”

La senatrice Cecilia D’Elia, capogruppo del Pd in commissione settima, scuola, istruzione pubblica, commentando l’episodio: “Voglio esprimere tutta la mia solidarietà alla maestra aggredita ad Ostia dalla mamma di un alunno. Un episodio gravissimo, che ha scosso l’intera comunità scolastica e sul quale incombe l’arroganza di una cultura mafiosa”. “Tutte e tutti, a partire dalle Istituzioni, devono far sentire la propria presenza perché il lavoro degli insegnanti sia rispettato e valorizzato e simili comportamenti e intimidazioni siano respinti e isolati. Ad Ostia come altrove non c’è spazio per la violenza. Il territorio merita di essere libero e di esprimere tutta la sua forza sociale e politica”, ha poi concluso la senatrice.

