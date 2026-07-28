martedì, 28 Luglio , 26

Chi è Raffaella Griggi, in pole per la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’

(Adnkronos) - Il nome che circola con maggiore...

Pd, Guerini domani alle 10 all’Adnkronos ospite di ‘AdnTalks’

(Adnkronos) - Lorenzo Guerini, presidente del Copasir e...

Sanità, nuovo tariffario, Medicina di laboratorio: “Oltre 70% scelte cliniche dipende da analisi”

(Adnkronos) - La Medicina di laboratorio costituisce uno...

Cnao: “Centro di riferimento mondiale in adroterapia,trattati oltre 6.200 pazienti”

(Adnkronos) - Sono oltre 6.200 i pazienti trattati...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMafia, la denuncia di de Lucia: "Sistema carcerario non funziona. Boss continuano...
mafia,-la-denuncia-di-de-lucia:-“sistema-carcerario-non-funziona.-boss-continuano-a-comandare”
Mafia, la denuncia di de Lucia: “Sistema carcerario non funziona. Boss continuano a comandare”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mafia, la denuncia di de Lucia: “Sistema carcerario non funziona. Boss continuano a comandare”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “La possibilità che è data a questi soggetti di continuare sostanzialmente a comandare dall’interno delle carceri è un tema estremamente problematico”. E’ la denuncia del procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia nell’audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia.  

“Se noi consentiamo ai mafiosi di continuare dal carcere a fare i mafiosi anche l’attività delle forze di polizia, le misure cautelari, i processi che noi facciamo non hanno il risultato che invece dovremmo avere,il sistema del 41 bis funziona con dei correttivi che vi si possono apportare, ma il problema è che funzionerebbe meglio se funzionassero bene i due livelli dell’alta e della media sicurezza, perché questo consentirebbe ad esempio di non richiedere il regime del 41 bis per soggetti che probabilmente non hanno il carisma e la capacità di governo che hanno i veri capi delle organizzazioni mafiose”.Il sistema non funziona”, denuncia de Lucia. 

“Quando gli arrestati entrano all’interno delle carceri nel giro di poche ore vengono muniti di apparecchi di comunicazione con l’esterno, device che possono essere fino a qualche tempo fa microcellulari, che è intuibile come venivano introdotti all’interno delle carceri, ma oggi sono smartphone e in misura molto consistente”, dice il procuratore capo di Palermo. “Io ho anche i dati della quantità di apparecchi telefonici che sono stati reperiti all’interno delle carceri ed è un dato assolutamente importante”, aggiunge il magistrato. 

Previous article
Caos Nazionale, la stampa estera sfotte: “Più difficile andare a Mondiali o scegliere ct?”
Next article
Cnao: “Centro di riferimento mondiale in adroterapia,trattati oltre 6.200 pazienti”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Chi è Raffaella Griggi, in pole per la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’

(Adnkronos) - Il nome che circola con maggiore insistenza per la successione di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? è quello di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pd, Guerini domani alle 10 all’Adnkronos ospite di ‘AdnTalks’

(Adnkronos) - Lorenzo Guerini, presidente del Copasir e deputato del Pd, domani 29 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanità, nuovo tariffario, Medicina di laboratorio: “Oltre 70% scelte cliniche dipende da analisi”

(Adnkronos) - La Medicina di laboratorio costituisce uno dei pilastri del Servizio sanitario nazionale: “Oltre il 70% delle decisioni cliniche si basa, infatti, sui...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cnao: “Centro di riferimento mondiale in adroterapia,trattati oltre 6.200 pazienti”

(Adnkronos) - Sono oltre 6.200 i pazienti trattati con l’adroterapia al Cnao, Centro nazionale di adroterapia oncologica, di Pavia. La struttura - informa una...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.