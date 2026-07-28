mafia,-la-denuncia-di-de-lucia:-“sistema-carcerario-non-funziona.-boss-continuano-a-comandare”

(Adnkronos) – “La possibilità che è data a questi soggetti di continuare sostanzialmente a comandare dall’interno delle carceri è un tema estremamente problematico”. E’ la denuncia del procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia nell’audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia.

“Se noi consentiamo ai mafiosi di continuare dal carcere a fare i mafiosi anche l’attività delle forze di polizia, le misure cautelari, i processi che noi facciamo non hanno il risultato che invece dovremmo avere,il sistema del 41 bis funziona con dei correttivi che vi si possono apportare, ma il problema è che funzionerebbe meglio se funzionassero bene i due livelli dell’alta e della media sicurezza, perché questo consentirebbe ad esempio di non richiedere il regime del 41 bis per soggetti che probabilmente non hanno il carisma e la capacità di governo che hanno i veri capi delle organizzazioni mafiose”.Il sistema non funziona”, denuncia de Lucia.

“Quando gli arrestati entrano all’interno delle carceri nel giro di poche ore vengono muniti di apparecchi di comunicazione con l’esterno, device che possono essere fino a qualche tempo fa microcellulari, che è intuibile come venivano introdotti all’interno delle carceri, ma oggi sono smartphone e in misura molto consistente”, dice il procuratore capo di Palermo. “Io ho anche i dati della quantità di apparecchi telefonici che sono stati reperiti all’interno delle carceri ed è un dato assolutamente importante”, aggiunge il magistrato.