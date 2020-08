Mafia, Morra “Azione di contrasto spesso non in cima all’agenda”

“L’azione di contrasto alle organizzazioni mafiose non è molto spesso il primo punto nell’agenda di tutti gli attori politici”. Lo ha detto il presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra. “La triade di provvedimenti che

il Governo ha varato – ha aggiunto – e sta per varare: liquidita’, rilancio e semplificazioni, impone grande attenzione. Cafiero de Raho in un’audizione alla Camera ha rimarcato attenzione per la semplificazione, in particolare per l’articolo 3. C’è necessita’ – ha concluso – di non arretrare in alcun modo i filtri antimafia, anzi e’ l’occasione giusta per chiedere alla politica un casellario unico nazionale,

