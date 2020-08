Mafia, ricordato a Palermo il medico Paolo Giaccone

PALERMO (ITALPRESS) – Ricordato a Palermo, nel 38esimo anniversario della morte, il medico Paolo Giaccone, ucciso dalla mafia. Una cerimonia si è svolta nei viali alberati del Policlinico, che porta il suo nome, vicino l’Istituto di Medicina legale, dove per tanti anni ha diligentemente svolto il suo lavoro. Numerose le autorità presenti che hanno offerto una riflessione o un ricordo di quel lontano 11 agosto 1982, quando successe tutto: due assassini dentro una Fiat 126, fermi ad aspettare che passasse il medico, entrarono in azione proprio sotto l’enorme ficus dove oggi si è riunita la società civile per commemorarlo.

