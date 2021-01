AGI – “Ci vorrebbe qualche altro collaboratore interno alla mafia o esterno alla mafia”, Pietro Grasso, già presidente del Senato e procuratore nazionale antimafia, lo ha detto più volte. E più volte si è invocato un “pentito di Stato” che potesse far luce sui tanti misteri degli attentati di mafia, dei rapporti con la politica, delle divise infedeli.

Attentati come quelli di Capaci e di Via d’Amelio che dopo oltre 25 anni sono lontani dalla piena verità (con poche luci, come quella faticosamente accesa nel processo “Trattativa”), attendono una lettura più approfondita dei fatti. La mafia siciliana continua ad essere sul banco degli imputati nei processi in Sicilia ed in “continente”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mafia: un pentito, la telefonata di Capaci, troppi misteri proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento