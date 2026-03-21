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Mafie, Meloni: “Le vittime sono eroi silenziosi, a noi compito non dimenticare”
Politica

Mafie, Meloni: “Le vittime sono eroi silenziosi, a noi compito non dimenticare”

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By Redazione-web

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ROMA – “In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il nostro pensiero va anzitutto a tutte le vittime innocenti e alle loro famiglie, che portano ogni giorno il peso di un dolore che riguarda l’intera Nazione. Il nostro ringraziamento va a chi ha sacrificato la propria vita per proteggere quella altrui: donne e uomini, servitori dello Stato, imprenditori e cittadini che non hanno mai piegato la testa di fronte ai ricatti del crimine organizzato, e a quegli eroi silenziosi che ogni giorno lavorano incessantemente per difendere la legalità”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X.

“A noi il compito di non dimenticare e di portare avanti l’opera di chi ha sempre creduto in un’Italia più forte, più giusta e libera da ogni forma di mafia”, aggiunge Meloni.
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