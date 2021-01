Il Napoli ha perso per 2-0 contro la Juventus e così la Supercoppa prende la strada di Torino. Il giornalista di Sportitialia, Michele Criscitiello, ha appena commentato il risultato del Mapei. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

La Supercoppa va a Torino (sponda Juve). Criscitiello la vede così

“Il risultato è bugiardo. Magari Pirlo si arrabbierà, ma io non ho visto una Juve eccezionale. Stasera abbiamo assistito a una partita brutta decisa da un errore… un errore che pesa come un macigno: mi riferisco al rigore fallito da Lorenzo Insigne. Per coerenza però devo dire che nel calcio conta vincere e quindi bravo Pirlo. La Juve non ha entusiasmato”. Il Napoli ha perso senza mai scendere in campo. Gli azzurri hanno giocato una partita tutto sommato ordinata, ma non ci sono stati sussulti particolari. Anzi, forse è proprio questo il rammarico. Si poteva osare di più senza consegnarsi a un avversario in difficoltà.

IL PROFILO DI CRISTIANO RONALDO, MATTATORE DI SERATA

The post “Magari Pirlo si arrabbierà, però vi devo dire una cosa sulla Juve che ho visto stasera…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento