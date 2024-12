Magdeburgo, auto contro folla al mercatino di Natale: due morti

Oltre sessanta feriti, arrestato l’attentatore, è un saudita

Magdeburgo, 21 dic. (askanews) – È di almeno due morti, fa cui un bambino, e oltre sessanta feriti il bilancio provvisorio delle vittime dell’attentato terroristico avvenuto nella città tedesca di Magdeburgo, dove una macchina si è lanciata contro un gruppo di persone in un mercatino di Natale. Non ci sono italiani coinvolti. Che si fosse trattato di un attentato terroristico è stato subito chiaro, come dichiarato dalle autorità del Land della Sassonia-Anhalt e dallo stesso governo federale tedesco, il presunto responsabile è stato fermato immediatamente.Secondo la polizia di Magdeburgo l’attentatore è di origine saudita ed avrebbe agito da solo; nell’automobile – che sarebbe stata noleggiata poche ore prima dell’attentato – era stata trovata una valigia sospetta, ma non sono stati rinvenuti esplosivi di alcun genere. L’attentatore ha guidato per circa 400 metri facendo zig zag tra la folla nel mercatino per colpire più persone possibile.Il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è recato sul luogo dell’attentato insieme al ministro degli Interni, Nancy Faeser: “I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie ha detto ringraziando i soccorritori.Una dura condanna dell’attetato è arrivata dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e solidarietà alla Germania è stata espressa da tutti i leader politici europei.