Magdeburgo, auto contro mercatino di Natale: “2 morti e 80 feriti”. Attentatore arrestato

Attentato nel mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania. Un’auto si è lanciata contro la folla, oggi 20 dicembre 2024 provocando almeno 2 morti e 80 feriti. Una delle vittime confermate è un bambino piccolo, ha reso noto il premier della Sassonia-Anhalt’, Reiner Erich Haseloff.

Il conducente dell’auto, che è stato arrestato, ha guidato per 400 metri tra la folla. Si tratta di un cittadino saudita, nato nel 1974, come affermano i media tedeschi. Secondo fonti di sicurezza, l’uomo avrebbe noleggiato il veicolo poco prima dell’attacco condotto con una Bmw alle 19.04. L’uomo arrestato non era precedentemente noto alle forze dell’ordine come un estremista islamico. La polizia sospetta che a bordo dell’auto ci fosse un ordigno esplosivo, come riporta l’emittente Mdr.

“Questo attacco suscita i peggiori timori” ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz che domani, con la ministra dell’Interno Nancy Faeser, sarà a Magdeburgo, riferisce la Bild.

“Da quello che sappiamo al momento si è trattato di un attacco di un lupo solitario così non pensiamo che ci siano altri pericoli per la città”, ha detto il premier della Sassonia, Haseloff confermando che “abbiamo arrestato il responsabile, un uomo dell’Arabia Saudita, un dottore che era in Germania dal 2006”.

“Mi pare, dalle immagini che ci sono, che sia un attentato” ha detto il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, anticipando il numero delle vittime. “Al momento non ci risultano italiani – aggiunge il vicepremier -. Ho parlato adesso con l’unità di crisi in ambasciata e la polizia tedesca”.

Il mercatino di Natale, situato vicino al municipio, è stato raggiunto da ambulanze e paramedici. Molte delle persone rimaste ferite sono state curate davanti alle bancarelle. Nella piazza del municipio che ospitava il mercato sono state montate anche delle tende per accogliere i feriti.