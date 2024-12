Magdeburgo, Steinmeier: ombra oscura incombe su questo Natale

Il presidente federale fa appello a unità tedeschi

Milano, 24 dic. (askanews) – Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier afferma in una nota che il dolore, l’orrore e la confusione caratterizzano la sua nazione dopo gli attacchi al mercatino di Natale di Magdeburgo lo scorso fine settimana. “C’è un’ombra oscura che incombe su questo Natale”, dice secondo Zdf il presidente tedesco secondo il testo del discorso che andrà in onda oggi, invitando il Paese a non “lasciarsi dividere”.

A Magdeburgo, tre giorni dopo l’attacco al mercatino di Natale, in migliaia hanno creato una catena umana – in memoria delle vittime e contro l’odio e l’appropriazione dell’attacco da parte della destra.

Nel suo discorso il presidente federale si è rivolto anche alle vittime dell’attentato e ai loro familiari. Vuole dire loro: “Non siete soli con il vostro dolore. Le persone in tutto il nostro Paese piangono con voi”. Steinmeier ha augurato ai feriti e ai feriti gravi una pronta guarigione e ha parlato di “tristezza, dolore, orrore, stupore per quanto accaduto a Magdeburgo pochi giorni prima di Natale”, un attacco con un’auto attribuito a uno psichiatra saudita 50enne che ha provocato cinque morti e più di 200 feriti. Steinmeier ha invitato i tedeschi a restare uniti alla luce dell’attacco.

Il fatto che l’autore del reato di Magdeburgo sia riuscito a raggiungere il mercatino di Natale senza ostacoli solleva interrogativi sul concetto di sicurezza. “Molti avranno il cuore pesante durante il periodo natalizio. Molti saranno sconvolti, preoccupati, forse anche spaventati. Tutti questi sentimenti sono comprensibili ma non devono dominarci, né paralizzarci”, aggiunge il presidente.