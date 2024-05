Nell’ambito del Maggio di Pizzofalcone 2024, sono in programma due eventi di grande interesse per cittadini e turisti.

Il primo si terrà mercoledì 22 maggio, alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare della Municipalità 1 di Napoli (piazza Santa Maria degli Angeli): verrà proiettato il documentario “Il sogno di Lamont Young”, che racconta la vita del geniale architetto che, alla fine dell’Ottocento, aveva immaginato una Napoli futuristica. Previsti gli interventi di Francesco Carignani, autore del documentario, Francesca Marone, coordinatrice dell’Osservatorio sulla Governance per l’Educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II, Augusto Vitale, docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Saluti istituzionali di Giovanna Mazzone, presidente della Municipalità 1 di Napoli.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 23 maggio, a partire dalle ore 10:30, con l’apertura straordinaria del Museo della Moda di Napoli (MMN) in piazzetta Mondragone 18, Napoli. La Fondazione Mondragone aprirà le porte del prestigioso museo, oggi sede del Polo della Moda Femminile della Regione Campania, a coloro che vorranno visitarlo, senza necessità di prenotazione. Due eventi che intendono celebrare il patrimonio culturale e artistico della città, nell’ambito di un’iniziativa, il Maggio di Pizzofalcone, che alla sua prima edizione sta ottenendo un’importante risposta in termini di partecipazione. Tra le iniziative in campo, anche la riapertura dell’Archivio Fotografico Parisio, che resterà visitabile in via straordinaria fino al 31 maggio tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 13:30.

L’articolo Maggio di Pizzofalcone, doppio appuntamento: proiezione del “Sogno di Lamont Young” e apertura Museo della Moda proviene da Notiziedi.it.