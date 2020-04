Maggio: “Mai dimenticare da dove si viene, che bella era la vita” | FOTO

Christian Maggio, difensore e capitano del Benevento con un importante passato a Napoli, ha pubblicato oggi un emozionante messaggio sul proprio profilo Instagram.

“Che bella era la vita! Avevo poco ma quel poco che avevo era prezioso!

I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente e mi hanno insegnato il giusto valore delle cose e della vita. Non potrò mai dimenticarmi i loro insegnamenti. Oggi faccio un salto nel passato e mi rivedo piccolo e penso a quanto sono stato fortunato ad avere dei genitori così! Ormai sono grande e tante cose sono cambiate,forse troppo. Ma va bene così è la vita! Ogni tanto tornare indietro non fa mai male!

Ricordatevi: Mai dimenticarsi da dove si arriva!”.

Il Benevento di Maggio è primo nella classifica della Serie B a 69 punti: +20 sulla seconda, +22 sulla terza. Il campionato – se terminato – porterà alla promozione nel massimo campionato di una seconda squadra campana. Il ritorno in Serie A era quasi matematico, mancavano davvero pochissimi punti. Poi l’emergenza sanitaria da coronavirus e la necessità di interrompere ogni attività sportiva per evitare il contagio.

