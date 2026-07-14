Maggioranza sconfitta alla Camera: è crisi, politica e di Governo 

ROMA – La maggioranza di Governo battuta alla Camera, di fatto siamo in presenza di una crisi politica e di Governo bella e buona. La maggioranza di governo è stata sconfitta per un voto, 188 contrari, 187 favorevoli, sul cruciale emendamento sulle preferenze che gli stessi partiti di maggioranza avevano presentato alla nuova legge elettorale in discussione a Montecitorio.

E’ crisi politica per scelta diretta del governo che, per bocca della ministra Casellati, sostenuta dal relatore di maggioranza, appoggiando l’emendamento in aula non si era rimessa al voto dell’assemblea ma aveva sostenuto e chiesto espressamente il parere favorevole. Hanno avuto gioco facile le opposizioni che, avendo capito che nella maggioranza c’erano pareri discordi, hanno chiesto e ottenuto il voto segreto su tutti gli emendamenti. Giunto il voto sull’emendamento cruciale presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia e pubblicamente sostenuto dai leader di Forza Italia e Lega l’amara sorpresa: il Governo è stato battuto perché una nutrita pattuglia di suoi deputati e deputate hanno votato con le opposizioni.

Che la vicenda non possa essere derubricata come un semplice incidente di percorso lo dimostra la stessa dichiarazione politica che la premier Giorgia Meloni aveva rilasciato prima dell’inizio della discussione. A rileggere le sue parole, che qualcosa stesse bollendo in pentola era chiaro. Ecco le parole della premier: “Oggi pomeriggio si voterà l’emendamento, proposto da Fratelli d’Italia e condiviso dai partiti della maggioranza, per introdurre le preferenze nella legge elettorale, come in molti, anche tra le opposizioni, hanno chiesto. A questo punto credo sia doverosa un’operazione verità, per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. C’è un solo modo per scoprirlo: che l’emendamento venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. Sì alle preferenze. No al voto segreto”.

Tutto il peso della premier per, forse, scongiurare quello che poi è invece accaduto. Adesso ci sarà la corsa a cercare i responsabili. Ad esempio, in aula i ‘vannacciani’ si erano espressi a favore dell’emendamento di Fratelli d’Italia, ma poi Maurizio Lupi, dopo la votazione, commentando il risultato li ha accusati apertamente: “Tra chi ha votato contro ci sono sicuramente i vannacciani” ha detto Lupi.

Che fare? A nome della maggioranza si chiede di continuare a votare comunque la riforma della legge elettorale. Tutte le opposizioni sono già in piazza per chiedere che la premier vada dal Presidente Mattarella a dimettersi e che si torni subito a votare. Nelle prossime ore si dirà tutto e di più. Magari ci sarà anche qualcuno pronto a scommettere che l’incidente parlamentare servirà alla premier Meloni per andare al voto massimizzando adesso i consensi per Fratelli d’Italia, lasciando in braghe di tela gli altri partiti di centrodestra che alla fine saranno costretti ad accettare ogni condizione. Gongolano i ‘vannacciani’ che pensano e sperano di fare il pieno di voti dai delusi del centrodestra. Ma un voto anticipato li prenderebbe in mezzo al guado con tutte le difficoltà burocratiche che la presentazione delle liste elettorali in tutta Italia richiede. In caso di campagna elettorale poi sarà facile per Fratelli d’Italia, a quel punto, per non perdere consensi del centrodestra, invocare il ‘voto utile’ (per loro) perché votando Vannacci alla fine si fa vincere il centrosinistra.

Duri i commenti dei leader Schelin del Pd e di Conte del M5S. “Questo è stato un voto contro l’arroganza – ha detto la segretaria Dem- di chi pensa che in un Paese con una crescita a zero, con i salari tra i più bassi d’Europa, il costo dell’energia più caro d’Europa, le liste d’attesa infinite in sanità, le tasse che avete portato al record, la priorità sia la legge elettorale. Alcuni deputati della loro stessa maggioranza evidentemente hanno pensato di dire no. Era un voto contro l’arroganza di una leader donna che per difendere il suo potere era pronta a schiacciare quello delle altre donne” ha concluso Schelin. E Conte: “Meloni invece di occuparsi di stipendi e sanità ha portato in Parlamento la legge elettorale per salvare la poltrona ed è stata sfiduciata dalla sua maggioranza in Aula. Dopo questa figuraccia, dopo 4 anni e zero Ma la premier Giorgia Meloni non ci sta, vuol andare avanti anche se ritiene urgente un chiarimento interno: “Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione” ha scritto sui social ributtando la palla alle opposizioni: “La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto”.riforme è crisi di governo. Abbia l’onore almeno di prenderne atto: a casa. Ora tocca a noi”.

Ma la premier Giorgia Meloni non ci sta, vuol andare avanti anche se ritiene urgente un chiarimento interno: “Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione” ha scritto sui social ributtando la palla alle opposizioni: “La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it