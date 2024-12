Magicland, con i Dinsieme iniezione di allegria e musica

Coppia che ha conquistato il cuore di milioni di ragazzi

Roma, 31 dic. – MagicLand, il più grande parco di divertimenti del centro-sud Italia, ha ospitato un evento speciale che ha regalato ai visitatori un’intera giornata di gioia e musica. Sul palco della main street, infatti, sono saliti i giovani content creator Erick e Dominick, meglio conosciuti come i Dinsieme, una coppia che ha conquistato il cuore di milioni di ragazzi.Con il loro spirito contagioso e la simpatia che li contraddistingue, hanno entusiasmato il pubblico presente, offrendo un’esperienza unica per i fan e non solo. Con oltre 2 milioni di iscritti su youtube, i Dinsieme sono ormai un punto di riferimento per la nuova generazione di giovani.Ma le sorprese non finiscono qui. Fino al 6 gennaio, Magicland si trasforma in un vero e proprio mondo incantato grazie alla collaborazione con il Regno di Babbo Natale di Vetralla. MagicChristmas è l’occasione perfetta per immergersi nella magia del natale in un’atmosfera unica, dove famiglie e bambini possono vivere momenti indimenticabili.Con una programmazione ricca di eventi, spettacoli, decorazioni straordinarie e attrazioni speciali, Magicland continua a confermarsi come l’unico parco in cui la magia del natale prende vita in ogni singolo scorcio, regalando emozioni e sorrisi a grandi e piccini. un’esperienza che si rinnova ogni anno, per una festa che dura fino all’Epifania.”La Capitale del Divertimento” si trova a pochi km da Roma ed offre oltre 39 attrazioni per tutti, dai bambini ai più coraggiosi, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia.