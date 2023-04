Magicland inaugura la stagione 2023, tante le novità

Visitando il Parco entro il 4 giugno, un biglietto omaggio per tornare da luglio

Roma, 5 apr. (askanews) – MagicLand, la Capitale del Divertimento, ha ufficialmente dato il via alla stagione 2023 con una grande inaugurazione dedicata alla mostra “Alberto Sordi segreto” e con tante novità che arricchiranno l’esperienza presso il Parco Divertimenti di Valmontone, il più grande del Centro Sud Italia.

MagicLand raddoppia il divertimento: chiunque visiterà il Parco dal 1° aprile fino al 4 giugno, avrà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per poter tornare a visitare il Parco dall’1° luglio fino al 29 ottobre. Per ottenerlo il visitatore dovrà recarsi presso il chiosco opportunamente predisposto, presentare il proprio biglietto e fornire un indirizzo e-mail. Nei giorni successivi riceverà il biglietto omaggio da usare da luglio in poi.

Dungeons: arriva l’attrazione del terrore Un nuovo e terrificante percorso di oltre 100 metri arriva a MagicLand! Dungeons è ambientato in una prigione medievale che gli ospiti più coraggiosi potranno esplorare, percorrendone gli spazi angusti e vivendo un’agghiacciante esperienza tra celle e strumenti di tortura creati dalle menti diaboliche del periodo più buio della storia! Saranno pronti per sfuggire a spettri e zombie? 100 metri di puro terrore!

Cagliostro: nuova esperienza Cagliostro, l’indoor Spinning Coaster per eccellenza, è stato completamente rinnovato e da quest’anno arricchito con nuovi effetti che renderanno ancora più completa l’esperienza dei visitatori e più difficile per loro mantenere la percezione del tempo e dello spazio. Il castello riapre le sue porte e il Conte Cagliostro, mago e alchimista, è pronto come mai prima!

Il Gran Teatro: la dedica e la mostra fotografica “Alberto Sordi segreto” A 20 anni dalla scomparsa di Alberto Sordi (24 febbraio 2003 – 24 febbraio 2023), MagicLand, ha deciso di intitolare il Gran Teatro da ben 800 posti presente all’interno del Parco all’iconico attore, per omaggiarne la carriera e le origini legate a Valmontone. Pietro Sordi, padre di Alberto, nacque e visse proprio a Valmontone. Durante la cerimonia di inaugurazione verrà apposta una targa in marmo con un bassorilievo dorato raffigurante il vigile Otello Celletti, interpretato da Sordi nel 1960, disegnato dal maestro Giuseppe Raffa e realizzato dallo scultore Massimo Palombo. In onore dell’Alberto nazionale sarà inaugurata la mostra fotografica “Alberto Sordi segreto” – ideata e curata da suo cugino Igor Righetti – che rivelerà l’artista attraverso 20 scatti emozionanti dell’attore fuori dal set, nelle pause di lavorazione dei suoi film assieme ad altri grandi personaggi come David Niven o Brigitte Bardot, Vittorio De Sica, Anna Magnani, Aldo Fabrizi. La selezione fotografica proviene dagli album di famiglia e da Reporters Associati&Archivi di Roma. Heldin, il mago del Papa Presso il Gran Teatro “Alberto Sordi, dal 1° aprile, MagicLand offre in esclusiva ai propri visitatori lo spettacolo “La Grande Illusione”: un sorprendente momento di alta magia con protagonista il celebre Mago Heldin, conosciutissimo personaggio televisivo e performer internazionale che ha conquistato l’Europa con i suoi show fino ad arrivare a esibirsi al cospetto di Sua Santità Papa Francesco. Lo show si terrà tutti i giorni alle ore 15:00 fino all’11 luglio. Gattobaleno e La Festa Dei Falò; un nuovo spettacolo per i più piccoli

A MagicLand, presso il Music Hall, arriva anche un nuovissimo per i più piccoli: Gattobaleno e La Festa Dei Falò, un’imperdibile babydance che farà cantare e ballare tutti i bambini insieme a Gattobaleno e i suoi simpatici amici. Una quiet room pensata per i visitatori con Autismo MagicLand sarà il primo Parco Divertimenti in Italia che, grazie alla collaborazione con ANGSA Lazio (Associazione Nazionale per PerSone con Autismo) metterà a disposizione gratuita una quiet room, una stanza pensata per i visitatori con Autismo dove potranno ritrovare tranquillità e serenità in uno spazio sicuro e rilassante prima di proseguire la propria visita. Gli ospiti potranno inoltre contare su un sistema di accoglienza ad hoc dedicato a loro, alle loro famiglie e agli accompagnatori attraverso personale adeguatamente formato.

