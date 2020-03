Magoni, ex Napoli: “Vivere a Bergamo è drammatico! Gattuso uomo tosto e vero”

Oscar Magoni, ex centrocampista di Napoli e Atalanta tra le altre, ha raccontato la sofferenza ed il dramma di Bergamo. La città è tra le più colpite in Italia dal coronavirus, le immagini delle camionette dell’esercito che portano via le salve ha fatto il giro del mondo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“È un momento particolare e vivere a Bergamo vuol dire vivere con sofferenza. Parliamo di 300 morti al giorno, non si riesce neanche più a sapere dove sono i propri cari. La gente porta via queste salme non si sa dove, la stiamo vivendo con tanto coraggio, ma con molta sofferenza”.

L’ex Magoni promuove Gattuso

“Gattuso ha bisogno di tempo perché si è trovato in una situazione deludente, ha dato stimoli nuovi e ha cominciato a fare risultati. Rispecchia la persona che è: tosta e vera. Il mio appello è quello di rispettare le regole, adesso, perché è l’unica via d’uscita”.

