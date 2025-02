Il brano è stato presentato a sorpresa al Festival di Sanremo

Milano, 18 feb. (askanews) – Mahmood annuncia l’uscita del nuovo singolo “Sottomarini”, da venerdì 21 febbraio disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato presentato a sorpresa in anteprima sabato scorso sul palco dell’Ariston, durante la finale della 75° edizione del Festival di Sanremo, dopo che Mahmood aveva co-condotto la quarta serata dedicata alle cover, al fianco di Carlo Conti e in coppia con Geppi Cucciari.

Scritta da Mahmood, “Sottomarini” è una ballad che fa immergere l’ascoltatore nell’universo intimo dell’artista. Un racconto sincero, a cuore aperto, dove i sottomarini diventano una metafora per descrivere la profondità, senza fermarsi alla superficie. L’infanzia è il punto di partenza del brano ma anche un simbolo universale di purezza, autenticità, amore incondizionato, di vita senza maschere, del prendersi cura e preservare il bambino interiore che Mahmood ha ancora dentro di sé.

Nella giornata precedente l’esibizione, sono state avvistate numerose parrucche fucsia nelle vie della città di Sanremo, a richiamare quella indossata da un Mahmood bambino nella cover che accompagna il singolo. Scarica qui le foto dell’iniziativa.

A un anno dall’uscita di “Nei letti degli altri” (disco di platino e con più di 820 milioni di stream, pubblicato il 16 febbraio 2024), Mahmood proseguirà a maggio il suo N.L.D.A. TOUR nei palasport – prodotto da Friends & Partners -, dopo il successo delle tappe dello scorso ottobre. L’imperdibile show che ha fatto emozionare già migliaia di persone farà ora tappa il 17 maggio all’Unipol Arena di Bologna, il 20 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, il 21 maggio al Palapartenope di Napoli, il 24 maggio all’Inalpi Arena di Torino, per poi concludere il 25 maggio all’Unipol Forum di Milano. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

Un rave teatrale curato nei minimi dettagli, con diversi quadri estetici a volte sognanti a volte più underground, a sottolineare i molteplici mondi di Mahmood, le sue esperienze e l’evoluzione del suo percorso artistico. In scaletta anche i brani “Ra ta ta” (in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell’artista, certificato doppio disco di platino e con 250 milioni di stream) e “Tuta gold” (sperimentale, dallo stile baile funk e ritmo club, 5 dischi di platino e 430 milioni di stream globali).

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood conta oggi 37 dischi di platino e 6 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha oltre 4 miliardi di stream totali all’attivo. Il brano “Sottomarini” svela un nuovo lato della sua poetica.