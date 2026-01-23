venerdì, 23 Gennaio , 26

Meloni: “Nobel a Trump? Speriamo di poterglielo dare un giorno”

(Adnkronos) - "Spero che un giorno potremo dare...

È morto Carlo Cecchi, attore che ha segnato il teatro d’autore

(Adnkronos) - Carlo Cecchi, attore e regista teatrale...

Verona, rintracciato a Budapest Erik Tini: il 23enne scomparso da martedì

(Adnkronos) - È stato rintracciato oggi alla stazione...

“Sì allo spezzatino con carne di nutria”, la mozione del consigliere veneto

(Adnkronos) - Spezzatino o stufato di nutria? E'...
mahmood-in-passerella-a-parigi-esegue-un-suo-brano-inedito
Redazione-web
Di Redazione-web

Live alla sfilata di Willy Chavarria

Parigi, 23 gen. (askanews) – Mahmood, presente oggi alla sfilata di Willy Chavarria a Parigi, si è esibito in passerella con un suo brano inedito che sarà contenuto nel suo prossimo album. Il titolo del brano non è ancora stato svelato. Oltre che a cantare, Mahmood si è improvvisato anche nel ruolo di barista.La collezione FW26 di Willy Chavarria, intitolata Eterno, è stata un vero e proprio living film con una narrazione che unisce moda, musica, teatro e cinema.Mahmood ha così confermato la sua vocazione a essere una star internazionale, capace di fondere musica e moda in un linguaggio unico che supera i confini culturali e stilistici.

