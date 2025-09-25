giovedì, 25 Settembre , 25

“Una persona su 10 comanda i sogni, ma meglio liberare la fantasia”, parla il neurologo

(Adnkronos) - E' possibile 'comandare' i sogni? Sigmund...

Claudia Cardinale, martedì i funerali dell’attrice a Parigi

(Adnkronos) - I funerali dell'attrice Claudia Cardinale, morta...

Netanyahu vola a New York, percorso più lungo per evitare Spagna e Francia

(Adnkronos) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha...

Alzheimer, ok Ue a nuovo farmaco per trattare fasi iniziali malattia

(Adnkronos) - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione...
mahmoud-abbas-all’onu:-da-israele-crimine-di-guerra-e-contro-l’umanita
Mahmoud Abbas all’Onu: da Israele crimine di guerra e contro l’umanità

Mahmoud Abbas all’Onu: da Israele crimine di guerra e contro l’umanità

Video NewsMahmoud Abbas all'Onu: da Israele crimine di guerra e contro l'umanità
Redazione-web
Di Redazione-web

“Respingiamo quanto commesso da Hamas il 7 ottobre”

Roma, 25 set. (askanews) – Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha aperto il suo intervento in videocollegamento all’Assemblea generale dell’Onu a New York, affermando che “quello che sta facendo Israele non è solo un’aggressione, ma un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità”.”Vi parlo oggi dopo quasi due anni in cui il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento” ha detto.Tutto questo, ha aggiunto, “sarà ricordato nei libri di storia e nelle pagine della coscienza internazionale come uno dei capitoli più orribili della tragedia umanitaria del XX e XXI secolo”.”Respingiamo quanto commesso da Hamas il 7 ottobre 2023″ ha aggiunto il presidente dell’Autorità palestinese, ribadendo che “Hamas non avrà alcun ruolo nella futura governance”. “Hamas e le altre fazioni dovranno deporre le armi”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.