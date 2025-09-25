Mahmoud Abbas all’Onu: da Israele crimine di guerra e contro l’umanità

“Respingiamo quanto commesso da Hamas il 7 ottobre”

Roma, 25 set. (askanews) – Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha aperto il suo intervento in videocollegamento all’Assemblea generale dell’Onu a New York, affermando che “quello che sta facendo Israele non è solo un’aggressione, ma un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità”.”Vi parlo oggi dopo quasi due anni in cui il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento” ha detto.Tutto questo, ha aggiunto, “sarà ricordato nei libri di storia e nelle pagine della coscienza internazionale come uno dei capitoli più orribili della tragedia umanitaria del XX e XXI secolo”.”Respingiamo quanto commesso da Hamas il 7 ottobre 2023″ ha aggiunto il presidente dell’Autorità palestinese, ribadendo che “Hamas non avrà alcun ruolo nella futura governance”. “Hamas e le altre fazioni dovranno deporre le armi”, ha aggiunto.