giovedì, 25 Settembre , 25

“Una persona su 10 comanda i sogni, ma meglio liberare la fantasia”, parla il neurologo

(Adnkronos) - E' possibile 'comandare' i sogni? Sigmund...

Claudia Cardinale, martedì i funerali dell’attrice a Parigi

(Adnkronos) - I funerali dell'attrice Claudia Cardinale, morta...

Netanyahu vola a New York, percorso più lungo per evitare Spagna e Francia

(Adnkronos) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha...

Alzheimer, ok Ue a nuovo farmaco per trattare fasi iniziali malattia

(Adnkronos) - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione...
mahmoud-abbas-invita-tutti-i-paesi-a-riconoscere-lo-stato-palestinese
Mahmoud Abbas invita tutti i paesi a riconoscere lo Stato palestinese

Mahmoud Abbas invita tutti i paesi a riconoscere lo Stato palestinese

Video NewsMahmoud Abbas invita tutti i paesi a riconoscere lo Stato palestinese
Redazione-web
Di Redazione-web

“Profonda gratitudine a tutti quelli che lo hanno già fatto”

Roma, 25 set. (askanews) – Il presidente dell’Autorità Nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ringraziato gli Stati che hanno di recente riconosciuto lo Stato palestinese e si è detto pronto a collaborare con Stati Uniti, Arabia saudita e “tutti i partner” per dare attuazione al piano contenuto nella Dichiarazione di New York approvata dall’Onu per mettere fine al conflitto nella Striscia di Gaza e dare attuazione alla soluzione dei due Stati.”Vorrei esprimere, a nome del popolo palestinese, la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento a tutti gli Stati che hanno recentemente riconosciuto lo Stato di Palestina e a quelli che intendono farlo presto – ha detto – esortiamo tutti gli Stati che non l’hanno ancora fatto a farlo e chiediamo sostegno per la piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.