”Mai più la guerra”: Papa Leone XIV invoca il miracolo della pace

ROMA- Papa Francesco, Paolo VI e Giovanni Paolo II: citazioni di Leone XIV sul dovere e il “miracolo” della pace, rivolte ai giovani e ai “grandi del mondo”, “nell’odierno scenario drammatico”, a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, che provocò 60 milioni di morti.

Affacciato dalla loggia centrale della basilica di San Pietro, di fronte a circa 100mila persone, il nuovo pontefice, il primo nordamericano, missionario però a lungo nel Sud, nel “suo” Perù, ha parlato a braccio dopo la recita e il canto della preghiera del Regina Caeli. Giorni di anniversari, ha detto, drammi e anche speranze. E le speranze sono quelle dei giovani, ai quali Leone XIV si rivolge in particolare nella Giornata mondiale delle vocazioni.

“Ai giovani dico, non abbiate paura”, le sue parole, con una citazione di Giovanni Paolo II, la sua prima frase da papa il 22 ottobre 1978. “Accettate l’invito della Chiesa e di Cristo Signore”. E’ da poco trascorso l’ottantesimo anniversario della fine del Secondo conflitto mondiale.

Leone XIV ricorda l’8 maggio 1945, il giorno della resa tedesca a Reims. Un atto di resa fu firmato anche a Berlino l’indomani, in quel 9 maggio appena celebrato dai russi, la conclusione della loro Grande guerra patriottica dopo 26 milioni di morti. È a questo punto che Leone XIV, facendo riferimento alle crisi internazionali, cita il suo predecessore argentino.

“Nell’odierno scenario drammatico di ‘una terza guerra mondiale a pezzi’, come più volte detto da papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo, ripetendo un appello sempre attuale”, scandisce il pontefice: “Mai più la guerra”. La menzione qui in realtà è doppia. Fu infatti Paolo VI a rivolgere quell’appello, poi ripreso il 16 marzo 2003 da Giovanni Paolo II al tempo della guerra in Iraq.

Il primo monito risale invece al 4 ottobre 1965, giorno di San Francesco: Paolo VI si rivolgeva ai rappresentanti di 116 Paesi riuniti al Palazzo di vetro di New York, nel ventennale della nascita dell’Onu. Oggi i nuovi conflitti sono stati al centro del discorso di Leone XIV. Nell’ordine citate l’Ucraina, la Striscia di Gaza, l’India e il Pakistan. “Porto nel mio cuore la sofferenza dell’amato popolo ucraino” dice il papa. “Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura; siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie”. Nessun cenno all’ipotesi di colloqui diretti tra Mosca e Kiev, pure oggi al centro delle dichiarazioni politiche.

Piuttosto un richiamo al “dramma”, in Est Europa e in Palestina. “Mi addolora profondamente quanto accade a Gaza” denuncia Leone XIV. “Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi”.

Sulle rinnovate tensioni tra New Delhi e Islamabad, invece: “Ho accolto con soddisfazione la notizia del cessate il fuoco tra India e Pakistan; auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa giungere a un accordo”. Nel Regina Caeli Leone XIV saluta i pellegrini, giunti anche dal “suo” Sud America di missione e perfino dalle isole Tonga, nel cuore dell’Oceano Pacifico. A Roma si celebra il Giubileo dello spettacolo popolare e il papa ringrazia i pellegrini e le bande per la musica. È però soprattutto la festa della mamma, in Italia e nel mondo.

“A tutte buona festa” scandisce Leone XIV, prima di chiedere l’intercessione della madonna: “Affido alla Regina della pace un accorato appello affinché lo presenti al Signore Gesù per ottenere il miracolo della pace”.

