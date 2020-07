“Mai potenti presi così a schiaffi”, dice Di Battista

AGI – “Io non sto in Consiglio dei Ministri per cui voglio leggere meglio le carte, pero’ io sono molto soddisfatto” della soluzione trovata su Autostrade. Lo dice Alessandro Di Battista, che in un video su Facebook, sottolinea come per la prima volta uno scandalo non finisce “a tarallucci e vino” ma con “una famiglia di potenti presa a schiaffi”.

“Io – avverte – non sono obbligato a difendere le scelte del governo, non è un segreto che non volevo un governo con il Pd e in passato sapete che ho criticato anche il M5s quando l’ho ritenuto opportuno”.

proviene da Notiziedi.

