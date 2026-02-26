giovedì, 26 Febbraio , 26
MAIM investe in Only Numbers ed Euromedia Research
MAIM investe in Only Numbers ed Euromedia Research

L’accordo prevede un investimento nel capitale di Only Numbers, proprietaria del brand Euromedia Research

MAIM, società specializzata nella consulenza per la gestione delle relazioni istituzionali e mediatiche, consolida la sua presenza nel campo della comunicazione strategica e delle ricerche di mercato, annunciando il suo accordo con Only Numbers, l’impresa fondata e guidata da Alessandra Ghisleri.

Questo accordo include un investimento nel capitale di Only Numbers, che detiene il marchio Euromedia Research, un punto di riferimento storico per i sondaggi e le analisi demoscopiche in Italia. Alessandra Ghisleri prenderà il ruolo di Presidente e amministratore delegato della società; nel consiglio di amministrazione saranno presenti anche Fabio Perugia e Daniel Funaro.

“Abbiamo fortemente desiderato questo investimento in una delle più rilevanti realtà nel settore della ricerca e analisi. Alessandra Ghisleri e il suo team di ricercatori rappresenteranno un importante valore aggiunto per l’intero nostro gruppo. MAIM si orienta quindi verso la creazione di un operatore integrato nei settori della comunicazione, relazioni istituzionali, analisi dei dati, ricerche di mercato e sondaggi, oltre allo sviluppo di prodotti e soluzioni digitali per l’analisi dei dati”, ha dichiarato Fabio Perugia di MAIM.

“L’unione delle competenze di ricerca e analisi con l’esperienza di MAIM nelle relazioni con i media e negli affari pubblici potenzia la posizione competitiva della società in un contesto di mercato che richiede sempre più analisi quantitative e qualitative a supporto delle decisioni strategiche per aziende e istituzioni”, ha commentato Daniel Funaro di MAIM.

“L’ingresso di MAIM rappresenta un passo cruciale per Euromedia Research”, ha affermato Alessandra Paola Ghisleri, Presidente e amministratore delegato di Only Numbers. “Questa operazione ci aiuterà a potenziare la nostra struttura aziendale e a velocizzare il percorso di innovazione, mantenendo al centro l’indipendenza scientifica e la qualità delle nostre analisi. Grazie a questa collaborazione, Euromedia Research avrà l’opportunità di ampliare la propria offerta di servizi e investire di più in metodologie avanzate, tecnologie digitali e nuovi settori di ricerca”.

