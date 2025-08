Maiori, all’Hotel Club Due Torri ospitalità e gestione tutta al femminile

Milano, 3 ago. (askanews) – C’è una storia di imprenditorialità tutta al femminile dietro l’Hotel Club Due Torri a Maiori. E’ quella portata avanti dalle sorelle Anna e Nadia Citarella, “albergatrici per caso”, come amano definirsi. E se il caso si è divertito all’inizio di questa avventura, oggi di casuale non c’è più nulla: tutto qui funziona come un perfetto meccanismo in grado di rispondere alle diverse esigenze. Il racconto della famiglia Citarella è quello di una lunga dinastia di costruttori che un giorno decide di rilevare un albergo. Questo segna la svolta nella vita di Anna e Nadia che, giovanissime, si dedicano anima e corpo all’impresa.

Da allora sono trascorsi più di trent’anni, scanditi da una serie di investimenti e interventi di ristrutturazione volti a tenere la struttura al passo coi tempi e soprattutto rispondente al cambiamento dei flussi turistici degli ultimi anni e alle richieste di una clientela sempre più esigente Oggi, in questo luogo dal 1997 riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, una seconda generazione si è aggiunta alla gestione con Helena e Chiara Celotto, figlie di Anna. Dopo un percorso di formazione che l’ha portata dalle eleganti atmosfere del Four Seasons di Milano, passando per l’esclusività del Mandarin, fino all’emozionante sfida dell’apertura del The Rome Edition, Helena ha scelto di riportare il suo bagaglio di esperienze a casa, diventando il cuore pulsante del sales e marketing dell’albergo di famiglia. Diverso il percorso di Chiara che dopo aver mosso i primi passi in ambito giuridico grazie alla sua laurea in legge non ha saputo resistere al viscerale richiamo del mondo dell’hotellerie e, con il suo sorriso caloroso e accogliente, è oggi il volto del Front Office, primo contatto che introduce gli ospiti all’esperienza unica del Due Torri.

Lo storico albergo della Costiera Amalfitana, negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta con una proposta gastronomica articolata e un nuovo rooftop bar. L’hotel ha progressivamente aggiornato la struttura per adattarsi ai cambiamenti del turismo. Dispone di 47 camere e 4 suite affacciate sul mare, piscina panoramica, parcheggio con valet service e navette per la spiaggia e il centro.

Il rooftop, rinnovato nel 2016, ospita dal 2025 il cocktail bar “Cinquanta con Vista”, in collaborazione con il team di Cinquanta Spirito Italiano. Il progetto è guidato da Emanuele Primavera, premiato come Best Bartender Under 35 nel 2023, e dal bar supervisor Davide Mammato. La drink list è suddivisa tra reinterpretazioni di classici e creazioni ispirate a ingredienti italiani, con un programma di musica dal vivo e dj set nel periodo estivo.

Il ristorante gourmet Oltremare, diretto dallo chef Alfonso Crisci e segnalato nella Guida Michelin, propone una cucina che valorizza prodotti locali con tecniche contemporanee. L’offerta comprende anche il bistrot panoramico Donna Emilia e servizi di ristorazione aperti a ospiti esterni durante tutto l’arco della giornata.