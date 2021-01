ROMA (ITALPRESS) – “E’ fondamentale il rilancio della produzione maidicola”, per questo Confagricoltura, si legge in una nota, “ha valutato positivamente la recente riunione del Tavolo tecnico ministeriale. In tale occasione ha sostenuto le proposte presentate nelle bozze dei documenti programmatici integrativi del piano di settore che prevedono di consolidare e rafforzare lo strumento economico dei pagamenti diretti, di promuovere anche un sostegno accoppiato, nonchè di favorire l’accesso ai PSR attraverso un’adeguata premialità e potenziate misure a supporto di investimenti e pratiche produttive innovative”.

Confagricoltura ha ribadito “la necessità di rafforzare ricerca, innovazione ed assistenza tecnica”. In tale ottica,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mais, Confagricoltura “Servono incentivi alla coltivazione” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento