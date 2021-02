Makinwa: “Sono fiducioso su Osimhen. Già da domani darà un grande contributo al Napoli”

L’ex calciatore nigeriano dell’Atalanta Stephen Makinwa, attuale procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in particolare del connazionale Victor Osimhen:

“Si vede che ha tanta voglia e negli ultimi mesi l’ha dimostrato quando ha giocato. Peccato per l’infortunio, ha fermato la sua ascesa. Sono fiducioso per il rientro e sono sicuro che se domani partirà dall’inizio darà un grande contributo alla squadra. Può giocare anche nel 4-3-3, l’ha già fatto tante volte in nazionale partendo anche dall’esterno, so che gli piace giocare negli spazi”.

Makinwa su Osimhen e sul Napoli

Makinwa non ha parlato solo di Osimhen, ma anche di altri temi in casa Napoli:

“Gli infortuni pesano all’interno dello spogliatoio e spesso deprimono l’ambiente. I giocatori del Napoli, però, sono esperti e quindi preparati anche a queste cose che nel calcio accadono. L’Atalanta? Ultimamente sta molto bene, domani contro il Napoli sarà una bella partita da vedere e una sfida decisiva. A Bergamo vogliono sicuramente arrivare in finale”.

