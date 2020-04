Maksimovic conquista la fiducia del tecnico ed il rinnovo: fissato l’appuntamento con l’agente

Il rinnovo di Nikola Maksimovic sembrava dovesse arrivare in poche settimane poi, però, lo stop per l’emergenza Coronavirus ha complicato tutto. A causa del dilagare del contagio, tutto si è dovuto fermare, anche il calcio. Mentre si decide quando e se si potrà tornare a giocare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, si evolve il mercato. Si fanno nuovi piani per il futuro ed il calciatore serbo rientra ancora in quello del Napoli.

Fiducia conquistata

Negli ultimi mesi, complice l’infortunio di Koulibaly, il serbo Maksimovic è riuscito a conquistarsi un ruolo da titolare. Ha dimostrato di avere molta stabilità in campo in coppia con il nuovo arrivato greco, Manolas. Per questo motivo, dopo anni di panchine e di prestiti in giro per il mondo, il calciatore sembrerebbe aver trovato la stagione giusta. Per tale motivo, la società ha deciso di premiarlo con il rinnovo di contratto. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il club ha già fissato un incontro con l’agente del calciatore, Ramadani. Il nuovo contratto aumenterebbe non solo l’ingaggio del calciatore ma lo vedrebbe in azzurro almeno fino al 2024.

