Maksimovic: “Dopo le positività di Koulibaly e Ghoulam abbiamo avuto paura. Kalidou ci ha mandato un messaggio”

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra la squadra di Gattuso e il Genoa di Ballardini. Il tema principale è stata l’assenza di Koulibaly, positivo al Covid, che non guiderà, dunque, la difesa degli azzurri questa sera. Di seguito le parole di Maksimovic.

Maksimovic a Dazn

“Sappiamo che è periodo in cui può capitare di risultare positivi al Covid, e noi per fortuna, abbiamo avuto meno casi di altre squadre. Ora però hanno contratto il virus Koulibaly e Ghoulma e noi abbiamo avuto paura. Per fortuna noi altri calciatori stiamo tutti bene. Kalidou ci ci ha mandato un messaggio e ci ha caricato, ci mancherà in campo. Oggi daremo tutto per vincere”.

