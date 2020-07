Nikola Maksimovic è stato protagonista di una prestazione sottotono nella vittoria del Napoli contro il Genoa ieri allo stadio Luigi Ferraris. Il difensore serbo si è fatto bruciare da Goldaniga su azione da calcio d’angolo in occasione del momentaneo pareggio rossoblù. I quotidiani hanno bocciato la sua prestazione con voti al di sotto della sufficienza.

Maksimovic, le pagelle

Gazzetta dello Sport 5 – Goldaniga lo brucia sullo stacco in occasione del pareggio genoano.

Corriere dello Sport 5,5 – Sta talmente bene, che si concede inaspettate confidenze nel palleggio: lui e Manolas ne fanno una a testa nel primo tempo. Ma nella ripresa, Goldaniga lo sovrasta e quella macchia rimane.

Tuttosport 5,5 – Perde Goldaniga in area sulla rete del momentaneo 1-1 del Genoa.

Il Mattino 5,5 – Ingenuità in area di rigore in avvio di partita compensata da chiusure di testa spesso decisive, provvidenziale la sua chiusura su Sanabria per rimediare all’errore precedente di Manolas. Di testa spesso libera ma sul gol di Goldaniga si fa sorprendere nello stacco e anche qualche incertezza di più rispetto al solito.

Corriere del Mezzogiorno 5,5 – Meno preciso del solito, ha sofferto l’agilità delle punte di casa.

CalcioNapoli1926 5,5 – Il centrale serbo si fa prendere alla sprovvista dall’inserimento di Goldaniga nell’azione del 1-1 del Genoa. Preso contro tempo, perde la marcatura e l’avversario insacca di testa.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

The post Maksimovic, valanga di 5,5 in pagella dai quotidiani: perde Goldaniga sull’1-1 del Genoa appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento