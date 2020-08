Maksimovic vuole restare a Napoli: nuovo incontro tra l’agente e De Laurentiis

Nikola Maksimovic non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, la trattativa nelle ultime settimane è saltata ed il difensore in uscita. Sono arrivate offerte dalla Premier League (tra cui l’Everton di Ancelotti), ma il difensore ha ribadito al suo agente Fali Ramadani di voler restare a Napoli e continuare a vestire la maglia azzurra. Il potente procuratore incontrerà De Laurentiis nei prossimi giorni anche per discutere del futuro di Koulibaly e tornerà a trattare per il rinnovo del centrale. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Maksimovic vuole restare: nuovo incontro tra l’agente e De Laurentiis

C’è distanza tra domanda e offerta: il nodo dell’ingaggio, in sintesi. Un nodo divenuto gradualmente più intricato da spingere a considerare anche l’ipotesi della sua cessione. Di certo Ramadani (l’agente di Maksimovic, ndr) incontrerà ancora De Laurentiis sia per affrontare la questione Kalidou-City, sia per capire una volta per tutte il futuro di Maksimovic. Partendo da un presupposto: qualche proposta dalla Premier è arrivata, è vero, ma lui di lasciare Napoli non ha alcuna voglia. Anzi: il suo obiettivo è quello di continuare una vita tinta d’azzurro e l’ha spiegato e ribadito al suo manager.

