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Malagò: “Ct? Si va verso la definizione di una short-list, mi incontrerò con Maldini e Leonardo”
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Malagò: “Ct? Si va verso la definizione di una short-list, mi incontrerò con Maldini e Leonardo”

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(Adnkronos) –
“Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una ‘short list’ per individuare un profilo. Stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo anche organizzare degli incontri in video con Maldini e Leonardo. L’annuncio del nuovo ct potrebbe arrivare la prossima settimana? Non mi sento di escluderlo”. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, torna a parlare del nome del prossimo commissario tecnico a margine della riunione della Giunta Coni. “Inconterò Maldini e Leonardo forse domani a Milano, dove andrò anche per altri impegni, mentre la prossima settimana ci sarà l’assemblea della Lega, dove inizialmente era previsto che andassi solo io, mentre ci saranno anche Paolo e Leonardo”. No comment sul nome di Andrea Pirlo, circolato nelle ultime ore. “Se dico sì sbaglio, se dico no sbaglio”, conclude il numero uno del calcio italiano. 

Favorevoli ad un ct italiano il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.
“Io sono sempre per l’italianità -sottolinea il numero uno del Comitato olimpico-. Da presidente federale avevamo sbagliato diverse volte a prenderlo straniero, prima di tutto deve assimilare la mentalità italiana, in caso contrario farebbe un percorso più faticoso. In Italia abbiamo delle eccellenze dal punto di vista tecnico, vorrei ricordare che Ancelotti allena il Brasile”. “Abbiamo tanti allenatori di grandissimo livello, senza nulla togliere a Pep che ha una sua storia anche italiana -spiega Abodi-. Io credo che sarà italiano. Mi piacerebbe che si lavorasse anche insieme ad un tecnico nato nel cantiere azzurro, spero che un giorno il tecnico possa tornare ad essere qualcuno cresciuto dentro la federazione e con le nazionali giovanili”. 

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