Malagò e la Nazionale: “Ct e Dt? Sarà tutto chiuso entro una settimana”

(Adnkronos) –

“La sostenibilità di Maldini dt e Conte ct? Non mi sono posto il problema. Devo chiudere ma non è detto ci sia questa direzione. Ci sono molte variabili che incidono e consiglio di non battere una sola pista. Date entro le quali si può chiudere? Nell’arco di una settimana è tutto chiuso. Poi c’è anche il discorso del team manager e del direttore tecnico. Sono diverse le cose da sistemare”. Lo ha detto il presidente della Figc Giovanni Malagò in conferenza stampa post Consiglio federale sulle scelte del commissario tecnico e del direttore tecnico.

“Sul ct posso ribadire che non ho parlato al telefono, nè ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che debba avvenire solo dopo che si è chiusa la casella del dt che potrebbe essere congiunta, abbinata, con quella del presidente del club Italia, visto che hanno dinamiche di competenze molto similari. E’ la dimostrazione che ho anche un grossa responsabilità politica e c’è voglia da parte degli italiani, quanto meno condivisa con il presidente della federazione, della scelta del ct”.

Invece in merito alla decisione sul direttore tecnico, con Paolo Maldini che viene da molti indicato come favorito, Malagò ha spiegato: “non so dire se sono vicinissimo o lontano ma ci sto lavorando molto. Può essere questione ore oppure no, ci sono tante variabili. Ho letto diversi nomi, non mi sento di smentirli ma neanche si confermarli. Possono creare problemi ad alternative o piani B”.

“Il supporto della Serie A? Oggi Marotta ha detto che la Lega di Serie A – in considerazione del suo interesse verso la nazionale -, cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Figc, una proposta da portare in assemblea di A il prossimo 23 luglio, anche per il budget federale che non permette di fare voli pindarici. Ho molto apprezzato”, ha aggiunto Malagò che sul possibile supporto di sponsor privati per pagare il ct, ha spiegato che “c’è molto da lavorare sotto il profilo di partner e sponsor, non penso che uno sponsor indirizzi un sostegno per prendere uno piuttosto che un altro, ma penso che ti può dire che anche se non c’è budget se serve il mio investimento valutate se indirizzarlo in questa direzione”. Poi sulla questione del ct da filiera, Malagò ha detto: “non lo fa quasi più nessuno, scegliere un allenatore di filiera, che sa tutto, ha un ingaggio diverso ma è formato”.