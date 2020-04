Malagò-Gravina, il retroscena: telefonata bollente di 20 minuti, lo scontro non si placa

Tutti contro il calcio! Lo sport si ribella e non ci sta. Il mondo del calcio vuole ripartire, gli altri sport chiedono maggiore visibilità e attenzioni. E’ scontro, suggellato dalle parole di Giovanni Malagò al Corriere dello Sport (la Lega ha risposto con un duro comunicato ufficiale). Ieri mattina ci sarebbe stata una telefonata tra Gabriele Gravina, che non ha gradito le accuse al suo operato espresse dal presidente del Coni, e il numero uno dello sport Giovanni Malagò. Toni accesi per una… continua a leggere sul sito di riferimento