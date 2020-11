ROMA (ITALPRESS) – “Sono angosciato. Abbiamo allontanato una o due generazioni dallo sport, per Covid e altro. Provo profonda amarezza nel vedere che la politica invece di sistemare l’enorme problema di palestre chiuse, insegnanti assenti, dell’assoluta mancanza di sport a scuola si occupa di altro. Lo sport a scuola è una barca abbandonata in mezzo al mare e noi pagheremo conseguenze immense”. E’ lo sfogo del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un’intervista al “Corriere della Sera”. Martedì è stata varata la riforma dello sport e “siamo tornati indietro, addirittura al 31 dicembre 2018, a quelle poche righe di una legge che trasformavano Coni Servizi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Malagò “La politica si occupi di palestre e sport a scuola” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento