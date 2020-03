“Ho un’idea, forse mi sbaglio ma non credo, anche perche’ ho parlato con tanti amici. Penso che entro poco il Cio uscira’ fuori con la data del 23 luglio 2021, mantenendo di

fatto la stessa finestra prevista quest’anno”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malago’ parlando della probabile nuova data di inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo, posticipati al prossimo anno per la pandemia Covid-19. “Non c’e’ alcuna notizia ufficiale, ci sarebbe anche la possibilita’ di anticipare di uno o due mesi l’Olimpiade, il Cio e’ in contatto con tutte le federazioni internazionali per trovare la soluzione migliore viste tutte le manifestazioni in calendario nel 2021 – ha precisato Malago’ in collegamento con la Domenica Sportiva su Rai 2 – Forse qualche atleta avrebbe preferito che i Giochi venissero anticipati in primavera,

L’articolo Malagò “Olimpiadi? Nuova possibile data 23 luglio 2021” proviene da Notiziedi.

