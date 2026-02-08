Malagò: prendi medaglie inattese e ne perdi di previste

“Queste sono le Olimpiadi, va benissimo quello che stiamo facendo”

Cortina, 8 feb. (askanews) – “Queste sono le Olimpiadi: prendi medaglie che non immagini e ne perdi alcune che onestamente avevi pronosticato, l’importante è avere più persone che ce le possono portare. Per cui va assolutamente benissimo quello che stiamo facendo”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, commentando dalla Dolomiti Lounge di Cortina i primi risultati dell’Italia alle Olimpiadi invernali.