domenica, 8 Febbraio , 26
malago:-prendi-medaglie-inattese-e-ne-perdi-di-previste
Malagò: prendi medaglie inattese e ne perdi di previste

Malagò: prendi medaglie inattese e ne perdi di previste

Video NewsMalagò: prendi medaglie inattese e ne perdi di previste
Redazione-web
Di Redazione-web

“Queste sono le Olimpiadi, va benissimo quello che stiamo facendo”

Cortina, 8 feb. (askanews) – “Queste sono le Olimpiadi: prendi medaglie che non immagini e ne perdi alcune che onestamente avevi pronosticato, l’importante è avere più persone che ce le possono portare. Per cui va assolutamente benissimo quello che stiamo facendo”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, commentando dalla Dolomiti Lounge di Cortina i primi risultati dell’Italia alle Olimpiadi invernali.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.