Malagò: “Riconferma? È una questione di consenso e di buonsenso”

Il presidente: norma cambiata due volte in dieci mesi

Parigi, 11 ago. (Askanews) – “Oggi c’è una norma, è stato specificato oggi che c’è una norma, è chiaro che questa norma è stata rivista due volte negli ultimi mesi e non devo aggiungere altro. Io penso che c’è un discorso anche di buonsenso, la politica nel bene o meno nel bene si assume le responsabilità di quello che fa. Quello che è sicuro è che quando tu metti un’asticella così alta di una maggioranza di consenso per essere rieletto, così come negli altri organismi sportivi, dei due terzi, quindi dipenderà il 67%, se tieni un certo tipo di decisione e che tu già sai che il mondo dello sport la pensi in un certo modo a favore di una certa governance del CONI, per cui insomma, ti prendi una bella responsabilità”. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò, a margine della conferenza conclusiva delle Olimpiadi, in merito alla sua possibile riconferma alla guida del Comitato olimpico nazionale, anche in vista di Milano Cortina 2026.