Malagò “Su legge delega cercherò fino all’ultimo soluzione condivisa”

ROMA (ITALPRESS) – Sul Testo Unico per la riforma dello sport “ho cercato, sto cercando e cercherò fino all’ultimo di dare la massima collaborazione per trovare una soluzione che possa andare bene a tutti nell’ambito delle regole che ci impone il Comitato olimpico internazionale. Siamo nelle ore decisive e penso sia giusto evitare altre dichiarazioni, anche perchè la prossima settimana c’è la Giunta nazionale”. Lo ha dichiarato all’ITALPRESS il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’assemblea elettiva della Federazione italiana pallacanestro, chiamata a rinnovare le cariche per il quadriennio 2021/2024: il presidente uscente Gianni Petrucci è candidato unico e corre verso la conferma (i risultati dello spoglio saranno ufficializzati martedì prossimo).

