Malagò sulla ripresa della Serie A: “Al 99% si tornerà in campo. Abbiamo già in mente la data”

Intervenuto in esclusiva durante la diretta del programma radiofonico in onda su Radio 2 “Non è un paese per giovani”, Giovanni Malagò ha parlato all’indomani della proposta di ripresa del campionato di Serie A inoltrata ieri al termine dell’assemblea di Lega. IOC Announcement – Press Conference Queste le sue parole: “Al 99.9% il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco Si sta facendo di tutto per ricominciare, è l’obiettivo primario. Una… continua a leggere sul sito di riferimento