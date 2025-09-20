sabato, 20 Settembre , 25

Malattie rare, esperta Gattoni: “Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla”

(Adnkronos) - "La criticità dell'assistenza a domicilio di...

Cori e applausi per Vannacci a Pontida: “Noi gli eredi di Charlie Kirk”

(Adnkronos) - "Un generale, c'è solo un generale"....

Attacco informatico in Europa: tre aeroporti in tilt, le possibili cause

(Adnkronos) - Un attacco informatico ha mandato letteralmente...

Meloni: “Omicidio Kirk ci ricorda da che parte sta la violenza, non ci faremo intimidire”

(Adnkronos) - Un monito ai "seminatori d'odio" dopo...
malattie-rare,-bastianello-(aisla):-“diamo-sollievo-a-famiglie-di-persone-con-sla”
Malattie rare, Bastianello (Aisla): “Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla”

Malattie rare, Bastianello (Aisla): “Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMalattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “L’Operazione sollievo si incardina nel lavoro del nostro Centro di Ascolto e ha come scopo proprio quello di dare sollievo a famiglie particolarmente fragili di persone con Sla dopo aver analizzato i loro bisogni. Alcuni esempi sono il noleggio di un comunicatore se l’Asl di appartenenza è in ritardo, vacanze accessibili, trasporti, consulenze anche a domicilio. Cerchiamo davvero di spaziare il più possibile, per intervenire dove quella determinata famiglia ha bisogno”. Sono le parole di Stefania Bastianello, direttore tecnico di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, durante l’incontro organizzato nelle sede milanese dell’associazione dedicato a pazienti, caregiver e cittadini che hanno potuto incontrare gli esperti del Centro di Ascolto. 

“Nel 2024 abbiamo gestito oltre 14.000 azioni e seguito 2.145 persone con Sla e le loro famiglie. Il Centro di ascolto è composto da 19 professionisti, espressione sia dell’area sanitaria – quindi medici, infermieri, pneumologi e molti altri – ma anche di area non sanitaria come consulente legale, previdenziale, assistente sociale. Questo perché riusciamo a gestire i bisogni della persona con Sla a tutto tondo e si tratta di bisogni estremamente complessi”, conclude Bastianello. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.