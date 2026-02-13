venerdì, 13 Febbraio , 26

Malattie rare: bus e billboard con i colori della campagna Uniamoleforze

(Adnkronos) – In vista della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio, in diverse città italiane bus, billboard, paline e impianti pubblicitari si tingono di colori e messaggi per sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sul lungo e spesso faticoso ‘viaggio’ che affrontano le persone con malattia rara e le loro famiglie. L’iniziativa rientra nella campagna #Uniamoleforze promossa da Uniamo – Federazione italiana malattie rare, in collaborazione con partner istituzionali e del settore della comunicazione, con l’obiettivo di accendere i riflettori sui bisogni, le difficoltà e le speranze delle oltre 2 milioni di persone con malattia rara in Italia. L’inaugurazione ufficiale dei bus brandizzati della campagna si è svolta ieri, 12 febbraio, a Roma. Il momento simbolico ha dato il via alle attività di sensibilizzazione sul territorio per ribadire l’impegno condiviso a favore delle persone con malattia rara, alla presenza del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e del direttore generale di Atac Paolo Aielli. Durante il mese di febbraio i messaggi della campagna saranno visibili: sui bus di Roma, Cagliari e Reggio Calabria; sui billboard di Catanzaro e Ancona; sulle paline dei bus a Roma e su 7 impianti a Milano.  

Solo il 5% delle patologie rare hanno un trattamento farmacologico specifico, quasi mai una cura, ricorda Uniamo in una nota. Esistono tempi diversi di accesso ai farmaci a livello regionale e se le patologie sono sottodiagnosticate i tempi si allungano ulteriormente. Per questo il tema della campagna di quest’anno è ‘Accesso equo, tempestivo e omogeneo a terapie e trattamenti anche non farmacologici’. La campagna si inserisce nel calendario delle iniziative per il Rare Disease Day, che ogni anno coinvolge tutta Italia con eventi, incontri e attività di sensibilizzazione, riunite sotto il claim ‘Molto più di quanto immagini’. Uniamo invita passeggeri, cittadini e cittadine a scattare una foto dei mezzi e degli impianti della campagna e a condividerla sui social utilizzando gli hashtag #Uniamoleforze e #RareDiseaseDay, per contribuire a diffondere il messaggio e fare ancora più luce sulle persone con malattia rara, sui familiari e sui caregiver.  

La campagna – conclude la nota – è stata realizzata con il contributo non condizionato di: Alexion, Amgen, Aop, Biogen, Blueprint, Chiesi, Italfarmaco, Jazz Pharma, Lundbeck, Medac Pharma, Recordati, Roche, Sobi, Takeda, Ucb. Uniamo ringrazia Atac e Igpdecaux per il supporto e la collaborazione per rendere possibile la diffusione capillare dei messaggi della campagna sui mezzi e sugli impianti pubblicitari. 

