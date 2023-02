Malattie rare, sabato 25 marcia a Milano per campagna sensibilizzazione

Iniziativa UNIAMO in occasione della XVI Giornata delle Malattie Rare

Roma, 23 feb. (askanews) – In occasione della XVI Giornata delle Malattie Rare, UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare con la collaborazione di AIMA-Child, l’Associazione Italiana Malformazione di Chiari Child, organizza per sabato 25 febbraio l’VIII edizione della marcia dedicata alle persone con malattia rara, ai loro caregiver e alle associazioni di pazienti del territorio lombardo e non. L’iniziativa nasce con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle necessità e bisogni dei 300 milioni di malati rari in tutto mondo.

Alle ore 13, come per le precedenti edizioni, la Diocesi di Milano celebrerà una Santa Messa dedicata ai malati rari che sarà presieduta da Sua Ecc.za Mons. Franco Agnesi, Vicario generale della Diocesi di Milano (accesso dalle porte della Facciata a partire dalle ore 12). Il corteo si riunirà in Piazza Castello a Milano a partire dalle ore 15. La conclusione è prevista per le ore 17 in via Palestro presso i Giardini “Indro Montanelli”.

Anche quest’anno ATM Azienda Trasporti Milanesi di Firenze fornirà un servizio RadioBus per agevolare lo spostamento di chi non potrà terminare il percorso autonomamente. La marcia rientra in un’ampia serie di eventi organizzati e co-organizzati da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare nel mese di febbraio, in occasione della Giornata delle Malattie Rare, celebrata il 29 febbraio, “giorno raro per i malati rari” e si inserisce in una più ampia programmazione europea coordinata da Eurordis su www.rarediseaseday.org

Viaggio è la keyword di questa edizione della Giornata. Per aderire alla campagna social si può usare la grafica scaricabile da www.rarediseaseday.org e usare gli hashtag #RareDiseaseDay, #Uniamoleforze e #RariMaiSoli.

Per maggiori info, visita il sito www.uniamo.org/uniamoleforze.

