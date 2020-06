Malcuit a passeggio sul lungomare, si ferma a giocare con i bambini – FOTO

Kevin Malcuit, terzino del club di De Laurentiis, ha “assaggiato” l’entusiasmo dei tifosi. Il rientro in campo si avvicina anche per il Napoli e la città comincia a riscoprire il clima pre partita. Uno dei luoghi simbolo, specialmente dopo la pandemia, è il lungomare. Il caldo, infatti, rende molto invitante il passeggio su una delle strade più conosciute e fotografate al mondo. Il calciatore del Napoli, quindi, ha approfittato della serata per sgranchirsi un po’ le gambe ed osservare il panorama.

Malcuit sul lungomare di Mergellina

Il terzino del Napoli stava facendo una passeggiata sul lungomare di Mergellina, a Napoli. Ad un certo punto ha visto alcuni bambini giocare con il pallone. Il calciatore che è in lui non ha resistito e si è fermato con loro per fare qualche palleggio e due passaggi. Le persone presenti sul posto, quindi, hanno assistito allo spettacolo incredule ed hanno approfittato per fotografarlo incappucciato e divertito.

Le parole dell’agente

L’agente del terzino, Bruno Satin, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte per parlare delle sue condizioni fisiche. Ecco quanto detto.

“Sta bene, gli manca ovviamente un po’ di ritmo perché è rimasto fermo diversi mesi. Sarà a disposizione di Gattuso e proverà ad avere minutaggio”.

