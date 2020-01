Malcuit entusiasta sui social: “Felice di tornare a calpestare il campo con un pallone” |FOTO

Kevin Malcuit, terzino destro del Napoli, ha rimesso piede sul terreno di gioco. Il difensore azzurro, infatti, era fermo dalla fine di ottobre. Nel corso del match in trasferta contro la SPAL, il calciatore, aveva subìto un grave infortunio. Una lesione del legamento del crociato e del menisco mediale del ginocchio destro per la quale ha dovuto sottoporsi ad un’operazione. Quest’oggi, attraverso il proprio profilo Instagram, l’azzurro ha reso nota un’importante novità. A Castel Volturno, sede del centro d’allenamento della società, ha svolto lavoro sul terreno di gioco. Per poterlo rivedere in campo, in un match ufficiale, servirà ancora del tempo. I progressi del calciatore, però, sono buoni.

Nel post, il difensore, ha caricato una fotografia in cui sono ben visibili i colori azzurri. Le sue gambe, ginocchia comprese, sono coperte dai calzerotti del Napoli. Perfino le scarpe sono rispecchiano i colori della società. Tra i piedi, inoltre, c’è il fedele compagno d’avventure: il pallone. Le sue parole, in descrizione all’immagine, rendono l’idea di una grande voglia di tornare a giocare. Il calciatore, infatti, si è dichiarato felice di aver potuto calpestare nuovamente il terreno di gioco e di aver ritrovato la palla.

IL POST DI MALCUIT

“Felice di calpestare di nuovo i terreni con un pallone!”

