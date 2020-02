Maldini “Contenti di Pioli, Rangnick non è un profilo giusto”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ subentrato in una situazione non facile. In una squadra che non andava bene e con poche certezze, si è imposto, ha fatto crescere i giovani e dato identità alla squadra. Da adesso a fine stagione può succedere di tutto, tutti noi viviamo di risultati e siamo contenti del suo lavoro: ci auguriamo che la seconda parte di stagione sia super per poi sederci a maggio a tavolino per programmare la prossima”. Lo ha detto Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, in merito a Stefano Pioli, che dalla Spagna danno già per partente a fine stagione per far posto a Marcelino.

