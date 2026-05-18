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Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani
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Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani

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(Adnkronos) – Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un’immersione alle Maldive. Lo riferiscono fonti locali. Stamattina erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi della società Dan Europe, arrivata ieri per coordinare i piani con la Guardia Costiera delle Maldive. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e quattro i sub italiani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell’Atollo Vaavu, a seguito dell’immersione condotta dai soccorritori. 

Il portavoce capo dell’ufficio del presidente, Mohamed Hussain Shareef, affermato che, sebbene l’operazione sia ripresa, per l’immersione di oggi è utilizzato un Rov (veicolo sottomarino a controllo remoto), perché “non è possibile immergersi in profondità a causa delle correnti”. “Oggi – ha dichiarato Shareef, citato dal sito maldiviano ‘Edition’ – non ci saranno immersioni profonde. Il sito sarà ispezionato, con procedure di familiarizzazione che si svolgeranno sul posto con la squadra straniera”. Il portavoce ha aggiunto che la squadra di sommozzatori stranieri, la missione di salvataggio delle Maldive e una squadra di sommozzatori del servizio di polizia delle Maldive sono attualmente attive nell’operazione. 

L’operazione era stata sospesa dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori più esperti della Guardia Costiera, a causa della malattia della decompressione mentre era impegnato nelle ricerche. 

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