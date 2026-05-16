maldive,-morto-un-sub-impegnato-nelle-ricerche-dei-4-italiani-dispersi.-aperta-indagine-su-immersione-a-oltre-30-metri-consentiti

(Adnkronos) – Un sub delle Maldive è morto dopo che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani che risultano ancora dispersi da giovedì scorso. Lo riferiscono le forze armate delle Maldive su Telegram. Sono cinque i connazionali morti nell’incidente, il corpo di uno di loro, Gianluca Benedetti, è stato recuperato e successivamente identificato.

La vittima di oggi è il sergente maggiore Mohamed Mahudhee della Guardia costiera, come ha spiegato l’esercito delle Maldive su X. Mahudhee ha perso la vita durante le operazioni di recupero delle vittime italiane nell’atollo di Vaavu. “Il suo coraggio, il suo sacrificio e il suo servizio alla nazione saranno sempre ricordati. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi”, si legge nella nota.

Il presidente delle Maldive Mohamed Muizzu ha ricordato su X il sommozzatore deceduto durante le ricerche. “E’ un martire”, ha scritto Muizzu, la sua morte è “profondamente triste e sconvolgente”. “Prego per la famiglia del defunto ed esprimo le mie condoglianze alla famiglia e alle Forze di Difesa Nazionali”, ha aggiunto il presidente delle Maldive, sottolineando che “il coraggioso sommozzatore è deceduto improvvisamente in seguito a un incidente mentre era in servizio”.

Le operazioni di ricerca dei corpi dei nostri connazionali erano state sospese ieri per le avverse condizioni meteo. I sommozzatori sono tornati a immergersi oggi, con un piano basato sui progressi compiuti nella precedente esplorazione della grotta dove si ritiene che gli italiani siano morti, come ha spiegato il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohammed Hussain Shareef.

La Farnesina ha riferito in una nota che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh (competente per le Maldive) e la console onoraria a Malé Giorgia Marazzi che sono imbarcati sull’unità di appoggio ‘Ghazee’ della Guardia costiera per seguire le operazioni di recupero dei connazionali che hanno perso la vita.

Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero dei corpi, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su sua richiesta, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti.

Il ‘Duke of York’, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani fra i quali i 5 sub morti, ha raggiunto la capitale Malé. Il ministero del Turismo e dell’Aviazione Civile delle Maldive gli ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio a causa della gravità dell’incidente e per agevolare le indagini.

Le autorità delle Maldive hanno aperto un’indagine per cercare di capire come mai i cinque sub italiani si siano immersi a una profondità superiore ai 30 metri consentiti dalle normative maldiviane. Lo ha annunciato il ministero del Turismo di Malé, secondo quanto si legge sul quotidiano The Nation.

Le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive hanno dichiarato che l’unico corpo recuperato, quello di Gianluca Benedetti, è stato trovato all’interno di una grotta a una profondità di circa 60 metri. Le autorità ritengono che anche gli altri quattro subacquei italiani possano trovarsi all’interno della grotta, che si stima si estenda per circa 60 metri di lunghezza.

Il ministero del Turismo ha affermato che mantenere le Maldive una destinazione turistica sicura è responsabilità di tutti gli operatori del settore e ha esortato al rispetto delle normative. Ha aggiunto che saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire gli standard di sicurezza.