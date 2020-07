Si è mai desiderato un’intera isola in mezzo all’Oceano Indiano tutta per sé? L’idea di un resort tropicale alle Maldive, letteralmente isolato, a parte i propri cari, regala un grande senso di tranquillità in questi tempi incerti.

Soneva ha recentemente annunciato un’offerta di acquisto dell’isola a tempo limitato, valida per soggiorni immediati e fino al 1° settembre 2020 a Soneva Fushi. L’Island Buyout Offer permette di immergersi veramente in una vacanza di lusso da naufraghi sulle orme del film Cast Away. Si può godere delle spaziose ville di Soneva, dei ristoranti gourmet e vivere esperienze indimenticabili nella massima privacy e nell’isolamento per 100.000 USD a notte al Soneva Fushi alle Maldive.

L’articolo Maldive, vacanza sulle orme di Cast Away con la nuova offerta Soneva proviene da Notiziedi.

