Maledizione Morata: lo spagnolo “riscrive la storia della Champions” con un record negativo

Tre gol annullati in una sola partita di Coppa. Stasera Alvaro Morata ha deciso di riscrivere la storia della Champions League. Infatti, è la prima volta che nella storia di questa competizione (da quando c’è il var a dire il vero) che a un calciatore patisca la frustrazione di ben tre gol annullati. Tre esultanze strozzate nella gola.

In tutti i e tre casi, la marcatura è stata annullata per posizione di offside: nei primi due gol è bastato il goal check dell’assistente Var (che ha confermato la decisione del guardialinee). Nel terzo caso invece, il guardialinee aveva indicato il centrocampo come a dire “il gol è valido”. Ma è stato proprio il Var a intervenire e rilevare il gioco irregolare.

Dopo Crotone e Verona, Morata fallisce ancora per questione di centimetri. A questo punto è il caso di chiedersi se davvero si tratta solo di sfortuna.

