Malfitano: “L’organico del Napoli si è svalutato del 30% almeno. Fabian sta deludendo più di tutti”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni sui migliori e sui peggiori dell’anno solare che è ormai agli sgoccioli

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano:

“Napoli-Liverpool 2-0 è stata la partita più entusiasmante del 2019 del Napoli anche perché si trattava della più grande manifestazione europea contro l’avversario più forte in assoluto. Il miglior calciatore del Napoli del 2019? La prima parte della stagione ha modificato un po’ di cose, ma Koulibaly si è elevato al di sopra di ogni altro giocatore del Napoli perché nella passata stagione è stato indubbiamente il migliore mentre quest’anno mentre stava esplodendo si è dovuto fermare per infortunio, ma resta una garanzia. A ruota, sia Meret che Di Lorenzo stanno facendo molto bene. L’organico del Napoli si è svalutato di almeno un 30% rispetto al valore della scorsa estate. Ci sono giocatori che stanno deludendo e su tutti, c’è Fabian Ruiz. Non vorrei che tutte queste voci che vengono dalla Spagna lo stiano condizionando”.